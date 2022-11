«Es wird Zeit»: Vicky Leandros kündigt ihr Karriereende an

Beben in der Schlagerwelt: Vicky Leandros (70) hat in einem Interview mit der «Bild» verraten, dass ihre Tour im Herbst 2023 die letzte sein soll und sie sich danach zurückziehen wolle. «Ich denke, es wird Zeit aufzuhören», so die Sängerin. Als Grund für diese Überlegung führt sie an: «Im Sommer bin ich 70 Jahre alt geworden. Da fängt man an, über die Endlichkeit des Lebens nachzudenken. Irgendwann muss es vorbei sein.»