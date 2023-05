ESC 2023: Lord of the Lost landen auf dem letzten Platz

Auch das Publikum gab Lord of the Lost nur 15 Punkte. Mit insgesamt 18 Zählern reichte es so schliesslich auch nur für den letzten Platz hinter Grossbritannien (24 Punkte) und Serbien (30 Punkte). «Ich hätte mir bei meinem letzten ESC wirklich mehr erhofft», meinte Urban. «Die Band hat das nicht verdient.» Er wisse auch nicht, woran es gelegen habe. Lord of the Lost seien «absolute Oberklasse in ihrem Metier».