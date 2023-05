Björn Ulvaeus rät Deutschland wieder zu Schlager

Schweden wird den ESC 2024 zum siebten Mal ausrichten. Im Spotify-Podcast «Quality Time mit Riccardo & Anke» von Riccardo Simonetti (30) und Anke Engelke (57) hatte Björn Ulvaeus das vor wenigen Tagen als «wundervolle Geschichte» bezeichnet. Zu einem ABBA-Comeback für eine Nacht gab er sich darin noch geheimnisvoll: «Man kann nie wissen.» Deutlichere Worte fand er für Deutschland. Sein Tipp, um künftig bessere Platzierungen zu erreichen: «Unter Umständen sollte Deutschland zu seinen Wurzeln zurück, statt zu versuchen, etwas nachzuahmen, das die anderen machen. Als ‹Ein bisschen Frieden› gewonnen hat, war das ein Stück purer deutscher Schlager - und es hat funktioniert!» Der deutsche Beitrag Lord of the Lost landete in diesem Jahr mit gerade einmal 18 Pünktchen auf dem letzten Platz.