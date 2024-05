ESC 2024: Die Schweiz gewinnt, Deutschlands Isaak im Mittelfeld

Ausgerechnet die Schweiz hat den wohl politischsten Eurovision Song Contest aller Zeiten gewonnen. Von zahlreichen Protesten auf den Strassen im schwedischen Malmö begleitet, ging der 68. Eurovision Song Contest am Samstagabend (11. Mai) mehr oder weniger reibungslos über die Bühne. Auch Deutschland darf sich freuen: Sänger Isaak (28) belegte mit seinem Song «Always On The Run» immerhin den zwölften Platz.