ESC 2025: Das sind die Hosts des Musik-Events

Nach dem spektakulären ESC–Sieg des nichtbinären Music–Acts Nemo (25) im vergangenen Jahr bereitet sich die Schweiz mit grossem Elan auf die Ausführung des diesjährigen Musik–Events vor, dessen Finale am 17. Mai in Basel stattfinden wird. Über Wochen hatte es wilde Spekulationen darüber gegeben, wer die Moderation der Veranstaltung übernehmen wird. Am heutigen 20. Januar gab die Schweizerische Radio– und Fernsehgesellschaft (SRG) in einer Pressekonferenz bekannt, auf welche Personen die Wahl gefallen ist.