ESC 2025 in Basel: Details zu Tickets und Showkonzept sind bekannt

Die Schweizer Identität soll auch das Bühnenbild in der St. Jakobshalle widerspiegeln. So liess man sich dabei von den Bergen und der sprachlichen Vielfalt der Schweiz inspirieren. «Dank des immersiven Bühnenlayouts ist das Publikum mehr denn je Teil des ESC», gab zudem Production Designer Florian Wieder an. Insgesamt wird es neun Shows in dem ESC–Veranstaltungsort geben. Dazu gehören die Halbfinals am 13. und 15. Mai, das Finale am 17. Mai sowie sechs zusätzliche Preview–Shows. Der St. Jakob–Park, Heimstätte des FC Basel, soll am Finaltag zudem ein Public Viewing anbieten.