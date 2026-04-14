ESC 2026: Emily Busvine empfängt Acts im Green Room

Emily Busvine will Kaffeehauskultur in den Green Room bringen

Busvine selbst freut sich bereits auf die Aufgabe. Sie wolle dafür sorgen, dass sich alle Acts wohlfühlen und «ganz im Sinne der Wiener Kaffeehauskultur eine entspannte und schöne Zeit» erleben, zitierte sie der ORF. Zudem plane sie, mit den Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch zu kommen – so, wie es in einem Wiener Café üblich ist. In einem Instagram–Clip des Radiosenders FM4 kündigte sie zudem an, «genau so viel Spass» wie Hazel Brugger im vergangenen Jahr haben zu werden. Brugger hatte den Musikern Käsefondue serviert.