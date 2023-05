Am Samstag (13. Mai) findet das Finale des Eurovision Song Contests statt. Für Deutschland geht die Dark-Rock-Band Lord Of The Lost mit dem Titel «Blood & Glitter» an den Start. Ob der Beitrag das Zeug zum Sieg hat, wollte die Zeitschrift «Gala» von Peter Urban (75) wissen. Der ESC-Experte sieht Potential in dem Song, hält aber einen achten Schlussrang für realistisch.