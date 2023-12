ESC: «Friesenjung» Joost Klein geht für die Niederlande an den Start

Überraschungshit des Sommers

Dass Joost Klein Potenzial zum Gassenhauer mit Ohrwurm–Garantie hat, bewies er im Sommer dieses Jahres. In Kooperation mit Ski Aggu (26) und Komiker Otto Waalkes (75) strich er dessen Spasslied «Friesenjung» von 1993 – das wiederum auf Stings (72) Hit «Englishman in New York» basiert – neu an. Mit Erfolg: Die mit Technobeats versehene Neuinterpretation stieg im Juni bis auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Single–Charts – das hatte Waalkes in seiner jahrzehntelangen Karriere noch nie geschafft. Zuvor war die «Friesenjung»–Neuauflage bereits in den Spotify–Charts auf die Eins geklettert.