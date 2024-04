ESC: Ina Müller verkündet die Punkte der deutschen Jury

Bereits zum zweiten Mal heisst die offizielle «Spokesperson» der deutschen Jury beim ESC–Finale Ina Müller. Damit verkündet die 58–Jährige Talkerin, Sängerin und Autorin nach 2011 erneut, wer die berühmten «twelve points» aus Deutschland erhält. Am Samstag, dem 11. Mai, ab 21 Uhr übertragen Das Erste, die ARD Mediathek, eurovision.de und die ARD Audiothek das Finale aus dem schwedischen Malmö. Im Anschluss an die Auftritte der 26 Teilnehmer–Länder meldet sich die Wahl–Hamburgerin dann aus einem NDR–Studio in Hamburg–Lokstedt mit der Punktevergabe. Deutschland wird in der Show durch ISAAK mit seinem Song «Always on the run» vertreten.