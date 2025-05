ESC ist eröffnet: Grosses Schaulaufen im Zentrum von Basel

Zwischen Braut– und Space–Look

Tünde (24) und Attila (26) Bornemisza aus Österreich zeigten sich dabei in überwiegend weissen Looks: Die Sängerin, die von einer Kehlkopfentzündung genesen ist und endlich wieder auftreten darf, trug ein weisses enges Kleid mit langen Ärmeln und Korsage, das ein bisschen wie ein Brautkleid aussah. Ihr Bruder wählte dazu ebenfalls ein enganliegendes weisses Oberteil mit langen Ärmeln, das er mit einer dunklen Hose kombinierte. Sein Look erinnere ein wenig an «Raumschiff Enterprise», urteilte die ESC–Homepage, die alle 37 Länderauftritte der bunten Flaggenparade vorstellte.