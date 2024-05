ESC-Kommentator Thorsten Schorn: So tickt die neue deutsche ESC-Stimme

In seinen neuen Job startet der unter anderem als Off–Stimme der VOX–Styling–Doku «Shopping Queen» oder Co–Moderator der RTL–Spielshow «Der Preis ist heiss» bekannte Schorn mit bester Laune und voller Vorfreude in ein unvergessliches «europäisches Grossereignis». Wie er die Chancen des deutschen ESC–Kandidaten Isaak (29) mit seinem Song «Always On The Run» einschätzt und wie er Nicoles ESC–Sieg im Jahr 1982 als Sechsjähriger im heimischen Wohnzimmer feierte, verriet er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.