ESC-Pannen: Das ging in den letzten Jahren bei den Liveshows schief

Im vergangenen Jahr zerbrach sie, als Nemo den ersten Platz etwas zu leidenschaftlich feierte. Der Schweizer Musikstar sass am Rand der Bühne, in einer Hand den Glaspokal in Form eines Mikrofons. Als Nemo aufstehen wollte, schlug die Trophäe offenbar zu stark auf. Vor Ort soll jedoch gleich für Ersatz gesorgt worden sein. Zu einer Pressekonferenz erschien Nemo mit einer Bandage am Daumen, denn er hatte sich bei dem Vorfall verletzt.