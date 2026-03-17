ESC: Prognose-Programm sieht Debakel für Sarah Engels voraus

Im Vorjahr irrte sich «The Model» deutlich

Schweden vor Frankreich: So lautete die Prognose von «The Model» bereits vor einem Jahr. Doch es kam bekanntlich anders. Österreich gewann 2025 vor Israel, Schweden erreichte nur Platz vier. Unfehlbar ist «The Model» also nicht. Sarah Engels kann noch hoffen. Im Jahr 2024 sah das Programm den deutschen Teilnehmer Isaak (31) schliesslich auf dem letzten Platz. Der Sänger schaffte aber einen akzeptablen Rang 12.