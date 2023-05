«Sie sprechen über die berührendsten und überraschendsten Momente, die ausgefallensten Kostüme und erinnern an die grössten Hymnen des Eurovision Song Contest», heisst es in einer Mitteilung des Senders. Auch eine «musikalische Zeitreise», sogar «live und unplugged», soll geplant sein. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland (Lord of the Lost), Österreich (Teya & Salena) und der Schweiz (Remo Forrer, 21) werden zudem zugeschaltet.