ESC-Vorentscheid: Abor & Tynna vertreten Deutschland in Basel

Die Geschwister Abor & Tynna verzückten mit Nancy Sinatras (84) «Bang Bang (My Baby Shot Me Down)» Publikum und Jury, noch besser kam aber das eigene Lied «Baller» an. Wurst pflichtete Santos bei, der sich sicher war, dass es «der beste Song, den wir hier haben», gewesen sei. Von Raab gab es ein ungewöhnliches Kompliment: Tynna sei eine «junge, weibliche Udo Lindenberg». Die Band Cosby folgte mit «I Wanna Dance With Somebody» von Whitney Houston (1963–2012) und «I'm Still Here». Während Catterfeld sich an Lady Gaga (38) erinnert fühlte, sprach Raab von «sehr, sehr, sehr guter, handgemachter Musik». Umso öfter man das Lied höre, umso besser werde es.