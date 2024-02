ESC-Vorentscheid: Auch Florian Silbereisen und Mary Roos mischen mit

Am kommenden Freitag (16. Februar, ab 22:05 Uhr) und nach ausgiebiger Suche klärt sich in der Show «Eurovision Song Contest – das Deutsche Finale 2024» endlich, wer uns beim anstehenden ESC im schwedischen Malmö vertreten wird. Aus neun Acts wird dann im Ersten (auch zu sehen via ONE, www.eurovision.de und der ARD–Mediathek) Deutschlands Beitrag für das ESC–Finale am 11. Mai ausgesiebt. Bei dieser richtungsweisenden Entscheidung werden vor Ort in Berlin unter anderem die ehemalige ESC–Teilnehmerin Mary Roos (75), Schlagerstar Florian Silbereisen (42), Sängerin Alli Neumann (29) sowie Entertainer Riccardo Simonetti (30) sein.