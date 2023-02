In der Live-Show «Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool» entscheidet sich am 3. März, wer Deutschland beim ESC in Grossbritannien vertreten wird. Das Voting wird von sogenannten Intervall Acts musikalisch begleitet. Während der Abstimmung stehen unter anderem The BossHoss und Ilse DeLange (45) auf der Bühne. Gemeinsam präsentieren sie ihre aktuelle Single «You».