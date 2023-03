ESC-Vorentscheid: Lord Of The Lost «nicht die beste Band der Welt»

Deutschland nimmt als einer der «Big Five» neben Frankreich, Spanien, Italien und Grossbritannien direkt am Finale des ESC 2023 teil, das am 13. Mai in Liverpool stattfindet. Auch das Gastgeberland ist automatisch dabei - in diesem Fall die Ukraine, auch wenn Liverpool die Austragung übernommen hat. Die ukrainische Band Kalush Orchestra hatte 2022 gewonnen, wegen Planungsunsicherheit und Sicherheitsbedenken aufgrund des Krieges in der Ukraine wurde die Veranstaltung jedoch nach Grossbritannien verlegt. Die Halbfinals werden am 9. Mai und 11. Mai ausgetragen.