ESC-Vorentscheid: Lord Of The Lost vertritt Deutschland in Liverpool

Jury-Liebling kann sich nicht durchsetzen

Wie wurde am Ende der Gewinner ermittelt? 50 Prozent der Punkte wurden von acht Jurys in acht verschiedenen Ländern vergeben. Die Punkte von 1 bis 12 wurden aus der Schweiz (12 für Will Church), den Niederlanden (12 für TRONG), Finnland (12 für Lord Of The Lost), Spanien (12 für Will Church), Litauen (12 für Will Church), der Ukraine (12 für Will Church), Österreich (12 für Will Church) und Grossbritannien (12 für Will Church) vergeben.