Eskalation in Nahost: Elena Miras sitzt in Abu Dhabi fest

«Nicht so entspannt»

Da der Luftraum gesperrt ist, kann die Schweizerin das Land nicht verlassen. «Wir sind in Abu Dhabi gestrandet», erklärt Miras ihren Followern in einer Instagram–Story. Die Zustände am Flughafen seien «sehr chaotisch» gewesen. Nach der ersten Nacht in Abu Dhabi erklärte sie am Sonntag: «Wir haben unsere erste Nacht hier hinter uns – es war keine schöne Nacht.» Dreimal habe der Alarm geklingelt. «Das war ein Schockmoment.» Sie empfinde die Situation «gar nicht so entspannt», wie einige Influencer behaupten. Am Himmel sehe man immer wieder Raketen. «Es ist so beängstigend, wenn man dann nach oben schaut und das alles sieht.»