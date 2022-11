Esperanto für das Smart Home: Was ist eigentlich Matter?

Die Vorteile für Verbraucherinnen und Verbraucher

Noch steht Matter am Anfang und wie sich das Ganze entwickeln wird, muss die Zukunft erst noch zeigen. Die Vorteile eines übergreifenden Standards für Konsumenten liegen aber auf der Hand. Das fängt schon beim teils undurchsichtigen Dickicht an bisherigen Standards an. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen künftig theoretisch nur noch darauf achten, ob ein Gerät Matter unterstützt. So muss womöglich dem intelligenten Wecker neben dem Bett also zum Beispiel nicht mehr per Google Assistant befohlen werden, dass er doch bitte aufhöre zu piepen. Ist er für Matter zertifiziert, können auch Siri oder Alexa auf Zuruf für Ruhe sorgen. Zudem soll die Einrichtung vieler Geräte mit Matter vereinfacht und vereinheitlicht werden.