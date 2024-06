ESPY-Awards: Prinz Harry wird für Arbeit mit Veteranen ausgezeichnet

Die ESPY–Awards oder auch ESPYS sind jährlich vergebene Preise, bei denen sportliche Leistungen ausgezeichnet werden. In diesem Jahr findet die Veranstaltung am 11. Juli in Los Angeles statt. Tennis–Ass Serena Williams (42) wird durch den Abend führen. Neben Prinz Harry wird Ex–Football–Spieler Steve Gleason (47) mit dem «Arthur Ashe Award for Courage» ausgezeichnet. Die ehemalige Basketballerin Dawn Staley (54) erhält den «Jimmy V Award for Perseverance».