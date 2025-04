Essen macht glücklich: Drei Rezepte für gute Laune

Essen kann viel mehr sein als blosse Nahrungsaufnahme: Es kann trösten, verbinden und echte Glücksmomente schaffen. Meera Sodha, Vegan–Kolumnistin des britischen «Guardian», hat in einer Zeit, in der ihr die Inspiration fehlte, ihre Freude am Kochen wiederentdeckt, indem sie sich auf das besann, worauf sie wirklich Appetit hatte. Genau aus dieser Reise ist das Kochbuch «Happy» (DK Verlag) entstanden. Darin vereint sie 120 vegetarische und vegane Rezepte aus Asien, Indien und der Levante – allesamt Gerichte, die Freude am Essen machen sollen. Von Pasta mit Cavolo–nero–Misobutter bis gebackenem Butter–Paneer: drei Wohlfühlrezepte gibt es hier.