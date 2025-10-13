Essen wie Sissi: Drei Rezepte aus der kaiserlichen Küche

Vor 70 Jahren verzauberte Romy Schneider (1938–1982) als Kaiserin Elisabeth in der ersten «Sissi»–Verfilmung das Publikum. Bis heute fasziniert die legendäre Trilogie mit Eleganz, Charme und historischem Flair. «Sissi – Das kaiserliche Kochbuch» von Sebastian Kadas bringt diese Welt nun auf den Teller: Über 60 authentische Rezepte aus der österreichischen, ungarischen und bayerischen Küche verbinden kulinarische Tradition mit nostalgischen Einblicken in die Filme. Drei Rezepte gibt es hier.