Esther Schweins schickt Bianca Heinicke «Liebe und Kraft»

Massimo Sinató bedauerte, dass «unsere Reise» vorbei ist. Er habe es «geliebt, dich zu unterrichten, mit dir zu tanzen und zu philosophieren». Zudem beteuerte er Esther Schweins, ein «wunderbarer Mensch» zu sein und ein «Herz aus Gold» zu haben. Für ihn sei es eine «turbulente und emotionale Woche», da er zunächst einen geliebten Menschen verloren hat «und dann das vorzeitige Ausscheiden von Esther und mir».