Esther Sedlaczek: EM-Sammelalbum soll Begeisterung ihrer Kinder wecken

Am Freitagabend geht es los: Die Fussball–Europameisterschaft in Deutschland startet mit dem Eröffnungsspiel der DFB–Elf gegen Schottland in München. Auch die ARD–Moderatorin Esther Sedlaczek (38) wird in den kommenden Tagen aus den ausverkauften Stadien berichten – teilweise auch wieder im Dream–Team mit der Fussball–Legende Bastian Schweinsteiger (39). Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news sprach sie im Vorfeld des Turniers über ihre Gedanken zur EM. Die Vorfreude sei bei ihr schon länger vorhanden gewesen, das richtige Fieber steige aber immer erst, wenn die Saison mit Bundesliga und Champions League beendet sei, so Sedlaczek: «Dann richtet sich mein Fokus auf die Europameisterschaft.»