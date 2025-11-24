Esther Sedlaczek wird 40: Fünf Fakten über die Sportmoderatorin

Ursprünglich machte sie in Mode

Dass Esther Sedlaczeks Steckenpferd nicht immer der Sport war, mag ebenfalls überraschen. Ursprünglich interessierte sie sich für Mode: Nach einem Praktikum bei der Zeitschrift «Superillu» studierte sie Modejournalismus und Medienkommunikation in Berlin. Auch bei RTL sammelte sie erste Erfahrungen. Über ein Casting, bei dem sie sich gegen 2.700 Bewerber durchsetzte, ergatterte sie dann aber 2010 den Job als Sportmoderatorin bei Sky. Seit 2021 steht Sedlaczek für die ARD vor der Kamera, moderiert die «Sportschau» und präsentiert Länderspiele. Auch bei grossen Turnieren wie den Olympischen Spielen war sie im Einsatz. Ausserhalb des Sports moderiert sie Shows wie das «Quizduell–Olymp» und «Frag doch mal die Maus». Zuletzt führte sie durch die Verleihung des Blauen Panthers.