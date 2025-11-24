Esther Sedlaczek wird 40: Fünf Fakten über die Sportmoderatorin

Sie gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Gesichtern des deutschen Sportfernsehens: Wenn Esther Sedlaczek (40) vor der Kamera steht, verfolgen Millionen Zuschauer ihre Interviews und Moderationen.
In der Männerdomäne Fussball hat sie sich als feste Grösse etabliert. Natürlich wird Sedlaczek, anders als ihre männlichen Kollegen, immer wieder gefragt, wie sie Karriere und Elternschaft unter einen Hut bringt – immerhin hat sie drei Kinder. Doch die «Sportschau»–Moderatorin macht sich nichts daraus. Ihr Familienleben hält sie sowieso weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Einiges Privates ist aber doch bekannt.
16 Jahre keinen Kontakt zu ihrem berühmten Vater
Für viele sicher immer wieder überraschend: Esther Sedlaczeks Vater ist der Schauspieler Sven Martinek (61), der unter anderem seit 2012 Kommissar Kiesewetter bei «Morden im Norden» spielt. Doch Sedlaczek, die bei ihrer alleinerziehenden Mutter aufwuchs, lernte ihren Vater erst mit 16 Jahren kennen – und zwar am Telefon. Anfang der 2000er–Jahre schrieb sie ihm einen Brief mit ihrer Nummer, daraufhin rief er sie an. «Das war ein total surrealer Moment», erinnerte sie sich im Sky–Format «Meine Geschichte».
Martinek habe gewusst, dass die Situation seine Tochter überfordern könnte, und die Kontaktaufnahme aus diesem Grund «ein Stück weit mir überlassen», so Sedlaczek weiter. Heute haben die beiden eine «ganz, ganz tolle Freundschaft». Als Opa für ihre Kids ist er jetzt auch präsent: «Es ist total schön, ihn als Grossvater zu erleben. Das ist etwas ganz Besonderes für mich», schwärmte sie im WDR–2–Podcast. «Da geht mir das Herz auf.»
Ursprünglich machte sie in Mode
Dass Esther Sedlaczeks Steckenpferd nicht immer der Sport war, mag ebenfalls überraschen. Ursprünglich interessierte sie sich für Mode: Nach einem Praktikum bei der Zeitschrift «Superillu» studierte sie Modejournalismus und Medienkommunikation in Berlin. Auch bei RTL sammelte sie erste Erfahrungen. Über ein Casting, bei dem sie sich gegen 2.700 Bewerber durchsetzte, ergatterte sie dann aber 2010 den Job als Sportmoderatorin bei Sky. Seit 2021 steht Sedlaczek für die ARD vor der Kamera, moderiert die «Sportschau» und präsentiert Länderspiele. Auch bei grossen Turnieren wie den Olympischen Spielen war sie im Einsatz. Ausserhalb des Sports moderiert sie Shows wie das «Quizduell–Olymp» und «Frag doch mal die Maus». Zuletzt führte sie durch die Verleihung des Blauen Panthers.
Dieser Fussballer war ihr Vorbild
In Esther Sedlaczeks Leben dreht sich viel um Fussball – fiebert die gebürtige Berlinerin auch privat mit? «Hertha BSC war mein Lieblingsverein, das war mein erster Stadion–Besuch, der prägt einen», erzählte sie 2018 «Bild». Sie würde sich allerdings «nicht als Fan bezeichnen, bin eher Hertha–Sympathisantin». Ihr wahres Idol fand sie bei der WM 2006 jenseits der Bundesliga: die französische Legende Zinedine Zidane, «ein grosser Ball–Zauberer». Beim Champions–League–Finale 2015 durfte sie ihn schliesslich interviewen. «Normalerweise ist man da ja cool und abgeklärt, aber das war schon beeindruckend, vor so jemandem zu stehen, den man so bewundert», erinnert das ARD–Gesicht sich.
Einst selbst Spielerfrau
In Sachen Liebe blieb Sedlaczek aber wiederum bei einem Bundesliga–Profi. 2013 war sie mit Kevin Trapp liiert, dem damaligen Torwart von Eintracht Frankfurt. «Ja, wir sind zusammen. Und wir sind glücklich», bestätigte sie damals gegenüber der «Bild». Doch die Beziehung hielt nur zehn Monate. Über die Trennung im Dezember 2013 hüllte sich die Moderatorin in Schweigen. «Wir wollen, dass unser Privatleben geheim bleibt», erklärt sie dem Blatt zum Liebes–Aus.
Drei Kinder mit ihrem Mann
Ihr Privatleben schirmt Esther Sedlaczek auch zwölf Jahre später noch konsequent ab. Seit 2019 ist sie mit einem Münchner Geschäftsmann verheiratet, dessen Namen sie nie öffentlich nennt. Mit ihm hat sie drei Kinder: eine sechsjährige Tochter, einen vierjährigen Sohn und seit Juli 2025 Baby Nummer drei, wieder einen Jungen. Auf Social Media zeigt sie ihre Kinder nur von hinten, auch ihre Namen kennt niemand.
Nur wenige Monate nach den Geburten stand sie jeweils wieder vor der Kamera. «Mein Job lädt gerade dazu ein, beides vereinbaren zu können, ohne dass jemand auf der Strecke bleibt», betonte sie 2022 im Interview mit der «Sport Bild». Es sei aber natürlich «nicht immer alles easy–peasy. So wie bei allen Familien. Ich stelle mich auch bestimmt nicht als die Super–Mama hin, die alles perfekt wuppt.»
Was Esther Sedlaczek jetzt noch zum perfekten Glück fehlt? «Ich bin sehr glücklich. Aber vielleicht würde mir ein bisschen mehr Ruhe guttun, das muss ich einfach lernen. Das hindert mich nicht am Glücklichsein, aber es würde mich vielleicht noch glücklicher machen», gestand sie letztes Jahr im FAZ–Interview. Vielleicht schafft sie das ja mit 40 Jahren.