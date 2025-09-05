Esther Sedlaczeks TV-Comeback nach Babypause sorgt für Begeisterung

Dieses Jahr gab es auch noch einen weiteren Grund für die Moderatorin, um zu feiern: Wie die ARD bereits im Januar mitteilte, wird Esther Sedlaczek auch in den kommenden Jahren das Gesicht der «Sportschau» bleiben. Der Vertrag mit der Moderatorin wurde um weitere vier Jahre bis 2029 verlängert. Ausserhalb des Sports steht sie im Ersten auch bei der Sendung «Quizduell–Olymp» vor der Kamera. Seit Mai 2023 moderiert sie die ARD–Primetime–Show «Frag doch mal die Maus».