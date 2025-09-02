Ethan Hawke über seine «gefährliche» Liebe zu Uma Thurman

Die Trennung von Uma Thurman, mit der er die Kinder Maya (27) und Levon (23) hat, kam ein Jahr nach seiner ersten Oscar–Nominierung für «Training Day». Nach dem «besten Moment seiner Karriere» brach sein Privatleben zusammen, sagte er schon 2018 über diese Zeit. «In vielerlei Hinsicht hätte das der Beginn von etwas sein können», blickt Hawke rückblickend auf das Jahr 2003. Stattdessen musste er sich beruflich neu orientieren: «Ich wurde geschieden und mein Privatleben fiel auseinander.» Die depressive Phase danach habe ihn alles Oberflächliche und «Falsche» im Showbusiness erkennen lassen.