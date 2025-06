«Étoile»: Neue Serie der «Gilmore Girls»-Schöpferin schon abgesetzt

Teure Drehs und spezielles Thema

Dieses Setting hatte seinen Preis: Die Dreharbeiten fanden in New York und Paris statt, wobei historische Gebäude als Kulisse dienten. Die Serie hat ausserdem eine eigene Ballettkompanie mit Top–Tänzern aus aller Welt gegründet, um aufwendige Tanzsequenzen zu bieten. Anscheinend wusste die Geschichte nicht genug Menschen, die wenig mit Ballett am Hut haben, von sich zu überzeugen.