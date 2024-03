Eugene Levy und Jason Biggs feiern «American Pie»-Reunion

Schauspieler Eugene Levy (77) hat am Freitag (8. März) seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten. Sein eigener Sohn Daniel (40), ebenfalls Schauspieler und mit seinem Vater Drehbuchautor der Serie «Schitt's Creek», schaffte es zwar nicht zur Zeremonie. Dafür aber einer, den Levy in seiner Rede als seinen «zweiten Sohn» bezeichnete: Jason Biggs (45), dessen Vater Noah Levenstein Levy ab 1999 in allen acht «American Pie»–Filmen verkörperte. «Ich liebe den Fakt, dass du hier bist», sagte Levy in seiner Rede über seinen Filmsohn.