Eugenie verlässt älteste Menschenrechtsorganisation der Welt

Wie der britische «Observer» weiter berichtet, hatte die Charity–Organisation Eugenies Einsatz einst ausdrücklich gelobt und ihre Arbeit «auf breiter Front mit Führungspersönlichkeiten im Kampf gegen moderne Sklaverei» gewürdigt. Nun bestätigte die Organisation in einer knappen Erklärung das Ende der Schirmherrschaft: «Nach sieben Jahren ist unsere Patronatsvereinbarung mit HRH Prinzessin Eugenie of York beendet. Wir danken der Prinzessin herzlich für ihre Unterstützung und hoffen, dass sie weiterhin daran arbeitet, die Sklaverei ein für alle Mal zu beenden.»