«Euphoria» ist erfolgreichste HBO-Serie nach «Game of Thrones»

«Euphoria» ist auch bei HBO Max und Twitter ein Hit

Auch bei der hauseigenen Streaming-Plattform HBO Max ist die düstere Serie über die Probleme von US-Teenagern ein Hit. In den USA war «Euphoria» über sieben Wochen hinweg die meistgestreamte Serie bei HBO Max. Auch in Lateinamerika und Europa führte «Euphoria» zuletzt die Charts des Streamingdienstes an. Bei Twitter nimmt «Euphoria» ebenfalls einen Spitzenplatz ein. Über keine Serie twitterten in der noch jungen Dekade so viele User.