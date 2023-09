«Euphoria»-Star Angus Cloud starb an versehentlicher Überdosis

Die Trauer war gross, als die Nachricht von Angus Clouds (1998–2023) überraschendem Tod Anfang August um die Welt ging. Jetzt hat ein Gericht in Alameda County in Kalifornien die Todesursache bekannt gegeben. Demnach starb der aus der Serie «Euphoria» bekannte Star, der erst 25 Jahre alt war, an einer versehentlichen Überdosis.