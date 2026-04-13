«Euphoria» würdigt Eric Dane in der Premiere der dritten Staffel

Im Staffeltrailer war Dane bereits kurz zu sehen – in seiner langjährigen Rolle als Cal Jacobs, dem Vater von Nate Jacobs, gespielt von Jacob Elordi. Aus dem Trailermaterial lässt sich schliessen, dass seine Figur in mindestens einer Szene auf der Hochzeit von Cassie und Nate auftaucht. Darüber hinaus deutet eine Begegnung mit Hunter Schafer als Jules an, mit der Cal Jacobs in früheren Staffeln eine intime und folgenreiche Nacht geteilt hatte. Wie viele Szenen letztlich mit Dane zu sehen sein werden und welches Gewicht seine Rolle in der Staffel tragen wird, bleibt abzuwarten.