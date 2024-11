Europäischer Filmpreis: Lars Eidinger und Franz Rogowski nominiert

Mehrere Filmschaffende und Stars gehen für Deutschland in das Rennen um den Europäischen Filmpreis. So wurde der vor einigen Monaten nach Deutschland geflohene iranische Filmemacher Mohammad Rasoulof (51) für «Die Saat des heiligen Feigenbaums» in der Kategorie bester europäischer Film nominiert. Das gab die Europäische Filmakademie am Dienstag (5. November) bekannt. Auch die Schauspielstars Lars Eidinger (49) und Franz Rogowski (38) können sich über Preischancen freuen.