Europäischer Filmpreis: «Sentimental Value» ist der grosse Gewinner

«Sentimental Value» ist bester euroäischer Film

Der Film erhielt sechs Auszeichnungen, darunter den Hauptpreis als bester europäischer Film. Joachim Trier wurde als bester Regisseur ausgezeichnet. Die Hauptdarsteller – die Norwegerin Renate Reinsve (38) und der Schwede Stellan Skarsgård (74) – wurden als beste Schauspieler gekürt. Für die Filmmusik in «Sentimental Value» nahm die polnische Pianistin Hania Rani (35) den Preis als beste europäische Komponistin entgegen. Eskil Vogt und Joachim Trier wurden zudem für ihr gemeinsames Drehbuch ausgezeichnet. Der Film, der eine norwegisch–französisch–dänisch–deutsch–schwedische Koproduktion ist, zeichnet die schwierige Beziehung eines Regisseurs zu seinen beiden Töchtern nach.