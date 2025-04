Europas Königshäuser vereint an Papst Franziskus' Grab

Eine beeindruckende Delegation europäischer Königshäuser ist am Samstag in Rom zusammengekommen, um dem verstorbenen Papst Franziskus (1936–2025) die letzte Ehre zu erweisen. Der Petersplatz verwandelte sich in ein Meer aus schwarzer Trauerkleidung, als die royalen Würdenträger aus verschiedenen Ländern eintrafen, um an der Trauerfeier teilzunehmen.