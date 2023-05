Eurovision Song Contest 2023: Hier steigt das Finale im TV und Stream

Im Anschluss an das Finale des ESC 2023 lassen Barbara Schöneberger und ihre Gäste den Abend auf allen drei deutschsprachigen Sendern eine halbe Stunde lang mit der «ESC - Aftershow» ausklingen. Sowohl in der Vor- als auch in der Nachberichterstattung sind Schalten zu den Kandidaten Deutschlands («Lord Of the Lost»), Österreichs («Teya & Salena») und der Schweiz (Remo Forrer) geplant.