Wann und wo finden die Halbfinals und das Finale statt?

Das erste Halbfinale fand bereits am 9. Mai um 21 Uhr statt, das zweite heute, am 11. Mai, zur selben Uhrzeit. Das grosse Finale steigt am Samstag, dem 13. Mai, um 21 Uhr. Alle drei Shows finden in Liverpool, genauer gesagt in der M&S Bank Arena, statt.