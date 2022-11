«Dieser Wettbewerb, Europas grösste Musikshow, liegt uns sehr am Herzen», erklärt Andreas Gerling, Chef des ARD Teams für den ESC beim NDR: «Und wir treten an, um vorn mitzuspielen. Wer sich also zutraut, mit hoher Qualität Deutschland musikalisch wieder nach vorn zu bringen, ist uns herzlich willkommen. Ich freue mich auf einen hoffentlich sehr bunten, sehr spannenden Wettbewerb.»