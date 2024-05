Eurovision Song Contest 2024: Alle Fakten zum Musikevent in Malmö

Wie funktioniert die diesjährige Abstimmung?

2023 haben die Verantwortlichen neue Voting–Regeln ins Leben gerufen. So können auch die Zuschauerinnen und Zuschauer der Länder abstimmen, die nicht an dem Wettbewerb teilnehmen («Rest of the World»). Das ist über ein kostenpflichtiges Online–Voting möglich. Die Ergebnisse zählen so viel wie die Votings der teilnehmenden Länder und werden in der Live–Show bekannt gegeben. Eine weitere Neuerung seit 2023: Es gibt keine Jury in den Halbfinals. Nur über ein Telefon–Voting wird entschieden, wer am Ende im Finale auf der Bühne steht.