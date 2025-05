Eurovision Song Contest 2025: Alle Fakten zum Musikevent in Basel

Der 69. Eurovision Song Contest wird vom 13. bis zum 17. Mai 2025 in der St. Jakobshalle in Basel stattfinden. Sänger Nemo (25) hatte den ESC 2024 in Malmö mit seinem Lied «The Code» für die Schweiz gewonnen. Nach 1956 in Lugano und 1989 in Lausanne ist es die dritte ESC–Austragung in dem Land. Hier kommen alle wichtigen Informationen im Überblick.