Das Finale des diesjährigen Eurovision Song Contests in der M&S Bank Arena in Liverpool steht vor der Tür. Ursprünglich sollte es im Land des Vorjahressiegers, der Ukraine, stattfinden. Grossbritannien springt aufgrund des russischen Angriffskriegs als Gastgeberland ein. Die BBC soll dabei eng mit Vertretern des ukrainischen Rundfunks Suspilne zusammenarbeiten, um die Kultur des Landes sichtbar zu machen. Am 13. Mai ist es dann soweit: Am Samstagabend treten Künstlerinnen und Künstler aus 25 Ländern gegeneinander an und versuchen, die 67. Ausgabe des Musikwettbewerbs zu gewinnen.