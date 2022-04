Eurovision Song Contest: Das sind schon jetzt die Favoriten

Wie sieht es für Deutschland aus?

Wie wird es in diesem Jahr wohl für Deutschland laufen? Jendrik Sigwart (27) landete 2021 mit seinem Song «I Don't Feel Hate» gerade mal auf dem vorletzten Platz. In diesem Jahr tritt Malik Harris (24) mit seinem Song «Rockstars» an und will die ESC-Fans mit Pop und Rap überzeugen. Geht es nach den Wettbüros, wird es auch in diesem Jahr nicht besonders rosig für Deutschland laufen: Die Fan-Community «eurovisionworld.de» platziert Harris auf Rang 26 und rechnet mit einer Siegchance von unter einem Prozent. Bei der bisherigen Abstimmung der OGAE schafft Deutschland es immerhin auf den 21. Platz.