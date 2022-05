Eurovision Song Contest: Diese Stars vergeben die deutschen Punkte

Michelle und Co. vergeben 50 Prozent der deutschen Stimmen

Die Jury um Michelle vergibt die Hälfte der Punkte, die Deutschland beim ESC in Turin verteilt. Die andere Hälfte bestimmt wie gehabt das Publikum. Sowohl Jury als auch Publikum stimmen nicht nur beim Finale am 14. Mai ab, sondern auch beim Halbfinale. Das Los hat bestimmt, dass Deutschland beim zweiten Halbfinale am 12. Mai abstimmen darf. Der deutsche Gesangsbeitrag ist wie gehabt fürs Finale gesetzt.