Eurovision Song Contest steigt 2024 im schwedischen Malmö

Die Sängerin Loreen hatte Mitte Mai mit ihrem Song «Tattoo» den ESC in Liverpool gewonnen und war damit bereits zum zweiten Mal siegreich gewesen. 2012 war sie mit «Euphoria» in Baku erfolgreich. Der deutsche Beitrag Lord of the Lost landete in England mit insgesamt 18 Zählern auf dem letzten Platz hinter Grossbritannien (24 Punkte) und Serbien (30 Punkte).