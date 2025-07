Eurythmics-Star Dave Stewart: Helene Fischer ist «unglaublich»

Dabei war der Musiker zunächst völlig ahnungslos, was ihn in der Show erwarten werde. «Ich hatte keine Ahnung, was das ist», gesteht er. Nur durch eine Empfehlung seiner Kollegen landete er schliesslich in der Show: «Aber ich bin mit den Simple Minds befreundet, und die waren auch da. Also habe ich mir gesagt: Dann kommen wir auch.»